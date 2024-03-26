В Нью-Йорке хотят легализовать супружескую измену

В Нью-Йорке планируют легализовать супружескую измену, пишет Washington Post. Подобное прелюбодеяние уже 120 лет считается в штате нарушением закона.

Как сообщают СМИ, законодатели штата Нью-Йорк разрабатывают проект, который может исключить из местного уголовного кодекса статью о супружеской измене. Несмотря на то что в действительности за такое правонарушение не наказывают, по закону за измену можно попасть в тюрьму на 90 суток или заплатить штраф в размере $500.

«Любой, кого обвиняют в супружеской измене, не имеет права на суд присяжных», — рассказал инициатор поправки Чарльз Лавин.

Закон об измене был включен в уголовной кодекс штата в 1907 году. В то время супруги разводились намного реже, чем в наши дни. Кроме того, в начале XX века в Нью-Йорке можно было развестись через суд, если один из супругов был уличен в измене.

Это не первая попытка отменить закон, который с момента его вступления в силу применялся всего лишь несколько раз. В 1964 году законодательная комиссия хотела исключить данную статью из уголовного кодекса, но в итоге рассмотрение вопроса была отложено на неопределенный срок.

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