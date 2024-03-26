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В Ростовской области задержали боевика украинского батальона «Айдар»*

ФСБ задержала в Ростовской области боевика «Айдара»

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростовской области члена украинского националистического батальона «Айдар», который обстреливал мирное население Горловки, сообщает РИА Новости.

Задержанный россиянин был до 2023 года гражданином Украины. По данным силовиков, в 2015 году он вступил в «Айдар».

«Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой народной республики. Подозреваемый задержан», — отмечается в сообщении ростовского УФСБ РФ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту организации террористического сообщества и участия в нем (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

В конце февраля Росфинмониторинг внес украинский националистический батальон «Айдар» в реестр террористов и экстремистов.

Ранее суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии бойца «Азова» (организация запрещена в России) Романа Шебанова.

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