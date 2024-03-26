Адвокат рассказал, как свидетелям стоит вести себя на допросе

Россиянам, которых вызвали на допрос в качестве свидетеля, стоит прежде всего позвонить адвокату. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал адвокат Шота Горгадзе.

«Это вовсе не означает, что вы в чем-то виноваты или вам есть что скрывать. Ваша явка с адвокатом лишь означает, что вы не хотите, чтобы на вас попытались надавить или чтобы ваши права во время допроса в качестве свидетеля каким-то образом были ущемлены», — пояснил эксперт.

Кроме того, он советует сохранять спокойствие на допросе и внимательно слушать вопросы следователя. По его словам, не стоит думать о том, что вас сделали свидетелем, чтобы найти совершенное вами же правонарушение. Еще одно важное правило — перед тем, как зайти в кабинет следователя, лучше отдать мобильный телефон адвокату, чтобы его не забрали.

«Ваш мобильный телефон следователь в какой-то момент может изъять, если в ходе допроса появились основания к тому, чтобы из разряда свидетеля вас превратить в фигуранта дела. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш телефон и его содержимое оказались у следователя, оставьте его у адвоката», — заключил Горгадзе.

Почетный адвокат России Никита Филиппов до этого говорил, что россиянам может грозить наказание за грязные фары и номера автомобиля. В частности, за неочищенные фары и неумышленное загрязнение номеров в качестве наказания могут применяться предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Ранее юристы заявили о массовом возвращении в Россию ранее выдворенных мигрантов.