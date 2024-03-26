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Суд перевел в закрытый режим заседание по делу Касимова, сдававшего квартиру террористам

РЕН ТВ: суд рассматривает дело об аресте Касимова в закрытом режиме

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Басманный суд рассматривает ходатайство Следственного комитета РФ об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в закрытом режиме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обвиняемому Алишеру Касимову 32 года, он родился в Киргизии. Гражданин России, зарегистрирован в Красногорске Московской области («Крокус Сити Холл», ставший объектом атаки террористов, также расположен в этом городе).

В суде сообщили, что у Касимова есть небольшой бизнес, он держит кафе. У него трое малолетних детей.

Следствие полагает, что он сдавал террористам квартиру. Сам он в зале суда заявил, что делал это через популярный онлайн-сервис.

«Я хотел сдать квартиру, разместил объявление, мне ответили», — сказал мужчина.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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