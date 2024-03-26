Родителей призвали воспитывать в детях гражданскую дисциплину

В детях нужно воспитывать гражданскую дисциплину, для этого важно прививать им ответственность за порядок еще в младшем подростковом возрасте. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась психолог Жанна Сугак.

По ее словам, ребенка рекомендуется привлекать к домашним делам, чтобы они не росли инфантильными и могли брать на себя ответственность.

«Об этом с детьми вообще не говорят. Мы их холим, лелеем, они у нас инфанты. Воспитывайте в них людей, ставьте их перед разными ситуациями, где бы они сами совершали поступки, любые. Можно начинать с дома, если мусор, значит надо пойти и вынести мусор, если полы грязные, значит надо помыть. Когда будет такое, тогда и по сторонам будут смотреть по-другому», — отметила Сугак.

Психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская до этого рассказала «Газете.Ru», что детей не стоит сравнивать с другими, потому что каждый ребенок уникален и развивается в своем собственном темпе. По ее словам, сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки.

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