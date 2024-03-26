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В Якутском зоопарке медвежата впервые вышли на прогулку

«Роснефть» объявила конкурс имен для медвежат в Якутском зоопарке

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Белая медведица, подопечная «Роснефти», впервые вывела своих медвежат на прогулку из закрытой части вольера в Якутском зоопарке, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Сотрудники зоопарка во время прогулки медвежат смогли определить их пол: это самка и самец.

Зоологи отметили, что девочка проявляет большую активность, а самец проводит больше времени рядом с мамой.

Также «Роснефть» объявила о начале конкурса имен для медвежат. Жюри выберет самые удачные варианты, которые вынесут на всеобщее голосование.

Результаты конкурса подведут 13 апреля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

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