В Якутском зоопарке медвежата впервые вышли на прогулку

Белая медведица, подопечная «Роснефти», впервые вывела своих медвежат на прогулку из закрытой части вольера в Якутском зоопарке, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Сотрудники зоопарка во время прогулки медвежат смогли определить их пол: это самка и самец.

Зоологи отметили, что девочка проявляет большую активность, а самец проводит больше времени рядом с мамой.

Также «Роснефть» объявила о начале конкурса имен для медвежат. Жюри выберет самые удачные варианты, которые вынесут на всеобщее голосование.

Результаты конкурса подведут 13 апреля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.