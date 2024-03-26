В Москве на месте пожара нашли обломки беспилотника

На севере Москвы на месте пожара в деревянной постройке были обнаружены обломки беспилотника. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, возгорание произошло утром 26 марта в Молжаниновском районе столицы. Загоревшаяся постройка расположена по адресу Ленинградское шоссе, д. 231. На место инцидента прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. Его общая площадь составила 60 кв. м.

«Уже после полной ликвидации огня на месте пожара были обнаружены обломки БПЛА. На место вызвали сотрудников ФСБ», — добавили в сообщении.

Накануне в Новокуйбышевске Самарской области принудительно посадили и обезвредили беспилотный летательный аппарат. Дрон нашли во время осмотра территории в лесу неподалеку от НПЗ после атаки. Власти отметили, что угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска не было.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, дроны атаковали Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ в ночь на 21 марта. На Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Технологическому оборудованию Новокуйбышевского НПЗ ущерба нанесено не было.

Ранее над Ростовской областью были сбиты 11 беспилотников.