В ДНР назвали причину отключения электричества

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической системе Донецкой народной республики (ДНР) привела к отключению электричества в домах местных жителей, сообщил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Чертков в своем Telegram-канале.

«С утра в домах многих из вас нет электроэнергии, как следствие, тепла и воды. Причина происходящего — очередная атака врага на нашу энергосистему», — написал Чертков.

Чиновник пообещал, что подача электроэнергии, тепла и воды будет восстановлена в течение дня. Он добавил, что в настоящее время специалисты ремонтируют поврежденную подстанцию, которая запущена после недавнего обстрела.

В понедельник, 25 марта, украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра, используемыми в военной технике НАТО.

Ранее американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, сообщала, что командование ВСУ беспокоится по поводу скорого исчерпания запасов снарядов.