Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР назвали причину отключения электричества

Власти ДНР объяснили отсутствие электричества атакой ВСУ

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической системе Донецкой народной республики (ДНР) привела к отключению электричества в домах местных жителей, сообщил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Чертков в своем Telegram-канале.

«С утра в домах многих из вас нет электроэнергии, как следствие, тепла и воды. Причина происходящего — очередная атака врага на нашу энергосистему», — написал Чертков.

Чиновник пообещал, что подача электроэнергии, тепла и воды будет восстановлена в течение дня. Он добавил, что в настоящее время специалисты ремонтируют поврежденную подстанцию, которая запущена после недавнего обстрела.

В понедельник, 25 марта, украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра, используемыми в военной технике НАТО.

Ранее американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, сообщала, что командование ВСУ беспокоится по поводу скорого исчерпания запасов снарядов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами