В регионах начали действовать программы помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Региональный власти развернули программы помощи пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что среди пострадавшим в результате теракта есть представители 40 разных регионов России, и власти этих регионов стараются поддержать земляков. В частности, о готовности помочь пострадавшим в теракте заявил губернатор Ленинградской области Александр Беглов. Предварительно, в момент теракта в концертном зале находились около ста жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе музыканты симфонического оркестра Ленобласти.

«25 марта уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сказала, что как минимум пятеро петербуржцев не выходят на связь с родственниками», — говорится в публикации.

В некоторых регионах собирают для пострадавших материальную помощь, например, в Бурятии Русский драматический театр имени Николая Бестужева, Бурятский академический театр драмы, Бурятский театр оперы и балета заявили, что перечислят часть средств от сборов от ближайших спектаклей в фонд помощи жертвам теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».