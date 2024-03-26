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Журналисту Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей

Московский городской суд оставил Эвана Гершковича под стражей до 30 июня

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Американскому журналисту, репортеру газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

21 февраля сообщалось, что посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» Эвана Гершковича. По ее словам, он «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства».

Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого политолог Дмитрий Саймс заявил, что президент РФ Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону четко дал понять, на кого Россия может обменять Гершковича.

Ранее Песков отказался уточнять ответ Путина про обмен Гершковича.

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