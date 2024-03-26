Минздрав опубликовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал актуальный список пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По данным министерства, сейчас в списке пострадавших 121 фамилия. При этом 91 человек госпитализирован, еще 30 человек выписаны из медицинских учреждений.

До этого Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщало, что более 24 тысяч человек из 86 регионов России приняли участие в сдаче крови для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Люди приходили в пункты сдачи крови по всей стране, но особенно высокий донорский поток наблюдался в Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».