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Пашинян заявил, что Армения не участвует в принятии решений ОДКБ

Пашинян: Армения не блокирует решения ОДКБ, но и не участвует в их принятии

Армянская сторона приостановила участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что подразумевает отказ от участия в принятии решений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика греческой газете Kathimerini.

«Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них», — объяснил армянский премьер.

По словам Пашиняна, постоянного представителя в ОДКБ у Армении нет с сентября 2023 года.

12 марта Пашинян рассказал, что ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. По словам премьера, Ереван просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности, в ином случае Армения покинет организацию.

В Кремле в ответ заявили, что намерены вести диалог на эту тему с армянской стороной.

Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит диалог с НАТО.

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