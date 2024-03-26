Уроженцам Таджикистана посоветовали не гулять ночью в регионе России

В Свердловской области представителям Таджикистана посоветовали отказаться от всех массовых мероприятий и не выходить из дома после 22 часов. Об этом рассказал руководитель общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев, слова которого приводит E1.RU.

По его словам, это для безопасности не только граждан Таджикистана, но и всех мигрантов. Он подчеркнул, что его слова являются рекомендацией, а не запретом.

«Сейчас в Свердловской области все спокойно, не чувствуется давление, но чтобы предотвратить разного рода межнациональные конфликты, мы рекомендуем отказаться от участия в массовых мероприятиях и не выходить на улицу после 22:00», — сказал Мирзоев.

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее суд арестовал шестого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».