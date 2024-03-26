Чиновников из Минэкономразвития задержали за вымогательство 70 млн рублей

Задержанные чиновники Министерства экономического развития пытались присвоить себе 50% акций одного из предприятий в Минеральных Водах. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Следствие установило, что один из задержанных, сговорившись с бизнесменами, добивался досрочного прекращения действия лицензии одного из предприятий Минеральных Вод. Чиновник хотел незаконно завладеть производственными мощностями организации по добыче минеральной воды в Ставропольском крае.

Кроме того, подозреваемые неоднократно требовали передать им половину акций этого предприятия стоимостью 70 млн рублей. В противном случае они угрожали применить насилие в отношении заместителя директора компании. При этом чиновники препятствовали работе организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу, рассказала Волк.

В феврале сообщалось, что в Орловской области суд вынес приговор чиновнику за ряд коррупционных преступлений. Фигурантом уголовного дела стал экс-сотрудник ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». По версии правоохранителей, в период с 2017 по 2022 год получил взятки на сумму более 30 млн рублей.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья двух сотрудников заподозрили в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.