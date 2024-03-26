Российский омбудсмен заявила о неприемлемости пыток к задержанным

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, несмотря на то, что задержание подозреваемых бывает в очень острой форме и российское законодательство предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, нельзя применять пытки к задержанным и обвиняемым.

Омбудсмен добавила, что любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

В Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором силовики при задержании заставляют одного из мужчин есть его отрезанное ухо и обещают отрезать ему половой орган. На другом ролике к гениталиям второго подозреваемого подключают электрический ток. На нескольких видео задержанных бьют ногами.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».