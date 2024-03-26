СМИ узнали о работе российских следователей в Таджикистане по делу о «Крокусе»

Российские следователи прибыли в Таджикистан, чтобы допросить семьи четырех подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех источников в службах безопасности республики.

Отмечается, что таджикские силовики привезли семьи подозреваемых в Душанбе из разных уголков страны.

Какие вопросы российские следователи задавали родным террористов, не уточняется.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Все четверо оказались гражданами Таджикистана.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.