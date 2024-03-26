В Союзе садоводов рассказали, что можно вырастить на балконе

На балконе можно выращивать однолетние цветы, например, петунию, настурцию, виолу, маргаритки, лобелию, календулу, герань или карликовые цинии. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.

Кроме того, для домашнего выращивания подойдут и овощи, отметила эксперт.

«Перцы, томаты, огурцы — нужно просто выбирать сорта и гибриды, на которых указано, что они подходят либо для балконного, либо для домашнего выращивания. Они помельче, покомпактнее. У домашних балконных есть то свойство, что они как-то и засуху больше переносят, и вот эти всякие чрезвычайные условия», — отметила Воронова.

Для овощей она советует использовать большое количество земли и 10-литровый горшок, а также удобрения — раз в две недели. По ее словам, важно также регулярно поливать рассаду.

Исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir до этого показало, что больше четверти (26,8%) россиян считают огород важным источником продуктов питания. Для 7,1% респондентов дача и огород нужны только для выращивания цветов.

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