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В Союзе садоводов рассказали, что можно вырастить на балконе

Садовод Воронова: однолетние цветы можно вырастить на балконе

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Pixabay

На балконе можно выращивать однолетние цветы, например, петунию, настурцию, виолу, маргаритки, лобелию, календулу, герань или карликовые цинии. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.

Кроме того, для домашнего выращивания подойдут и овощи, отметила эксперт.

«Перцы, томаты, огурцы — нужно просто выбирать сорта и гибриды, на которых указано, что они подходят либо для балконного, либо для домашнего выращивания. Они помельче, покомпактнее. У домашних балконных есть то свойство, что они как-то и засуху больше переносят, и вот эти всякие чрезвычайные условия», — отметила Воронова.

Для овощей она советует использовать большое количество земли и 10-литровый горшок, а также удобрения — раз в две недели. По ее словам, важно также регулярно поливать рассаду.

Исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir до этого показало, что больше четверти (26,8%) россиян считают огород важным источником продуктов питания. Для 7,1% респондентов дача и огород нужны только для выращивания цветов.

Ранее сообщалось, что россиянин украл миллион рублей у знакомого и закопал деньги в огороде.

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