В компьютерном клубе во Фрязине рассказали о нападении мужчины с ножом на посетителей

Мужчина, ударивший ножом двух людей в компьютерном клубе в подмосковном Фрязине, раньше не посещал его и пришел туда случайно, заявил «Газете.Ru» совладелец клуба Ярослав. Он отметил, что около клуба мужчина напал на юношу «нерусской» внешности, тот был ранен в руку. По словам Ярослава, другого пострадавшего неизвестный ранил в лопатку.

«Есть видео, где он ранее заходил в другой бар, он выронил нож, вышел и прошел дальше. Так уж вышло, что в пяти минутах от этого бара находимся мы. Он шел по улице, увидел ребят нерусской национальности, стоящих около клуба, начал что-то кричать и побежал на них с ножом. Первого человека он попытался пырнуть, но парень удачно ретировался, упал и убежал от него. Он был ранен в руку. После этого он (нападавший — «Газета.Ru») забежал в главный холл компьютерного клуба, огляделся, увидел там мальчишку нерусской национальности и побежал за ним в комнату. Попытался его порезать: он целился в голову, на видео видно, как он делает замах в голову. Но попал в лопатку. После удара парень его оттолкнул, началась борьба, и тот вскочил и убежал. Возможно, он кого-то искал и все такое, но он просто проходил мимо, увидел ребят нерусской национальности у входа в клуб и забежал. Как сказали, [нападавший] был с максимально психованными глазами, страшными. Но не сказать, что он был прям либо пьянющий, либо под веществами. Я сам не видел, но на камерах он просто очень агрессивно идет, а потом достает нож. Его ни в клубе, нигде не было (раньше — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам Ярослава, сразу после инцидента администраторы клуба вызвали полицию и скорую помощь, также сотрудники компьютерного клуба оказали первую помощь.

«Пострадавший не был игроком в клубе, просто посетитель, который зашел и болтал с другими ребятами. Администратор нажал кнопку ГБР вызвать, вызвали скорую, полицию мгновенно. Парню сразу оказали первую помощь, отвели его в туалет, чем смогли, помогли. Парень был на ногах. Он ушел в соседний ТЦ сам, хотя там админы его убеждали остаться и дождаться скорую. Но он решил пойти в ТЦ. Через 5-7 минут приехала полиция, скорая уже поехала в ТЦ», — пояснил он.

Как сообщил Telegram-канал «Подслушано Фрязино», инцидент произошел вечером 25 марта в компьютерном клубе на улице Школьная. Как сообщили в пресс-службе МВД Московской области, подозреваемый в нападении задержан. Отмечается, что мужчина ударил ножом двух людей, в том числе подростка. По данным ведомства, пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Ленобласти житель коммуналки ранил ножом двух подростков.