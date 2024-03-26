Эксперты назвали способы избавиться от жира на животе

Жир на животе может появиться из-за разных причин. В их числе – замедляющийся с возрастом обмен веществ, стресс, проблемы с гормонами, злоупотребление быстрыми углеводами и другие. Чтобы решить эту проблему, необходим комплексный подход – регулярные тренировки и здоровое питание, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты рекомендуют начинать сжигание жира с консультации с врачом или диетологом, чтобы определить оптимальный вес и подобрать диету. Среди базовых правил – ограничение сахара, сладкого и мучного, а также фастфуда и спиртных напитков.

Добиться хорошего и долгосрочного результата не удастся без регулярных тренировок, подчеркивают эксперты. Лучше всего для сжигания жира подходят кардиотренировки, плавание. Чтобы укрепить мышцы и добавить рельеф, нужны силовые занятия. Также подходят бег, велосипед, прыжки на скакалке и многие другие упражнения, которые лучше выбрать вместе с тренером.

В дальнейшем необходимо будет постоянно придерживаться плана питания, а разработать его лучше с помощью специалиста. Также эксперты предупреждают, что после резкого сжигания жира на животе могут появиться растяжки, а качество кожи может ухудшиться, поэтому потребуется уход за ней с помощью косметических средств.

Напомним, во время занятий спортом рекомендуется пить достаточное количество воды – в среднем по 2 литра в день, а также продумать сбалансированный рацион и составить график питания.

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