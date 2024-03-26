В Ульяновске шестерых человек госпитализировали из-за ДТП с маршруткой

В Ульяновске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Засвияжском районе. Предварительно, водитель не справился с управлением и въехал в световую опору. Средство передвижения сошло с дороги.

В аварии пострадали шесть человек, среди них детей нет. Приехавшие на место медики оперативно доставили пассажиров в медучреждение. О характере травм и состоянии людей не сообщается.

Сотрудники ГИБДД взяли на анализ кровь водителя. Известно, что водительский стаж у него 17 лет. Информация о том, привлекался ли он ранее за подобные нарушения, отсутствует.

Ранее в Приморье водитель маршрутки выгнал из салона ребенка из-за открытой банки газировки.