Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Новосибирском мужчины устроили перестрелку под окнами дома

Под Новосибирском полиция ищет участников перестрелки под окнами жилого дома

Под Новосибирском неизвестные устроили стрельбу на парковке около жилого дома. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Олимпийской славы. На кадрах Telegram-канала АСТ-54 Black с места заметно, как несколько молодых людей только за время съемки произвели более десяти выстрелов. Помимо этого, компания наносила вред машинам на стоянке и громко кричала.

В какой-то момент одна из машин выехала с территории парковки, и часть участников побежали за ней. Стрельба продолжилась в паре десятков метров от дома. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Очевидцы вызвали полицию, но неизвестные скрылись раньше. На данный момент правоохранители разыскивают участников инцидента.

Ранее в Петербурге компания устроила стрельбу около ТЦ в центре города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами