Под Новосибирском мужчины устроили перестрелку под окнами дома

Под Новосибирском неизвестные устроили стрельбу на парковке около жилого дома. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Олимпийской славы. На кадрах Telegram-канала АСТ-54 Black с места заметно, как несколько молодых людей только за время съемки произвели более десяти выстрелов. Помимо этого, компания наносила вред машинам на стоянке и громко кричала.

В какой-то момент одна из машин выехала с территории парковки, и часть участников побежали за ней. Стрельба продолжилась в паре десятков метров от дома. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Очевидцы вызвали полицию, но неизвестные скрылись раньше. На данный момент правоохранители разыскивают участников инцидента.

Ранее в Петербурге компания устроила стрельбу около ТЦ в центре города.