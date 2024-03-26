Мошенники организовали фишинговую рассылку по сбору средств для жертв «Крокуса»

Мошенники после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стали представляться жертвами, и с помощью фишинговой рассылки по сбору средств для пострадавших также обманывают людей на деньги. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы площадки.

Отмечается, что «Крокус» не проводит сбора средств, а потому граждан просят не переводить средства и не подписываться на фейковые сообщества в социальных сетях. А достоверная информация публикуется только в официальных источниках.

До этого сообщалось, что певец Shaman не отказывался от своих заявлений и не прекращал оказывать материальную поддержку пострадавшим и близким погибших в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла» — он перевел Российскому Красному Кресту пять миллионов рублей.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В результате теракта погибли не менее 137 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».