Британские фермеры устроили в центре Лондона акции протеста против дешевого импорта сельхозпродукции, пригнав на место свыше 150 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Более 150 единиц фермерской техники с их слепящими фарами и оглушающими гудками провели один из самых шумных протестов, которые видел Вестминстер (район в центре Лондона. — «Газета.Ru»)», — следует из сообщения.

Отмечается, что аграрии недовольны низкими ценами на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, что мешает местным предпринимателям вести бизнес.

До этого фермер из Моравии Даниэл Стерзик заявил, что простые европейцы больше страдают от пропагандируемой в ЕС «победы» в конфликте с Россией, чем россияне от их «поражения». Фермер пояснил, что «простой народ понял, что российская армия больше, чем была в начале, что у нее намного больше танков, боеприпасов, самолетов», в то время как у украинской армии дела обстоят с точностью до наоборот.

Ранее появились данные о расколе Чехии и Словакии из-за ситуации на Украине.