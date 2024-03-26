Большинство москвичей считают, что мемориал нужен на месте теракта в «Крокусе»

Большинство жителей Москвы и Подмосковья высказались за то, чтобы на месте концертного зала «Крокус Сити Холла», где случился теракт, был разбит парк и установлен мемориал. Это следует из опроса SuperJob, передает РИА Новости.

Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших: среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1600 респондентов. При этом 24% опрошенных считают, что зал следует восстановить.

«Пусть всем вредителям и запугивающим назло он продолжит свою жизнь. А рядом можно установить стелу с ФИО погибших», — следует из опроса.

До этого сын владельца «Крокус групп» и экс-вице-президент группы Эмин Агаларов заявил, что мемориал погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» будет создан, но лишь от общественного мнения зависит то, где именно появится подобное памятное сооружение.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, кто причастен к теракту в «Крокусе».