Автобус с сотрудниками АЭС «Аккую» попал в ДТП

В Турции перевозивший сотрудников строящейся первой атомной электростанции «Аккую» автобус перевернулся. В результате ДТП, произошедшего на юге страны, пострадали как минимум 23 человека, написало агентство IHA.

Сообщается, что транспортное средство с сотрудниками атомной станции было на маршруте из Антальи в Мерсин. Но по неустановленной причине автобус врезался в ограждение и перевернулся у деревни Акдере.

В результате аварии были ранены 23 из 35 пассажиров, их увезли в больницы ближайшего города Силифке.

Как ранее заявляли турецкие власти, АЭС «Аккую» начнет вырабатывать электричество на продажу уже в будущем году. С таким заявлением выступил замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан.

Отмечается, что строительство объекта с участием России первой в Турции АЭС «Аккую» идет четко по графику. На текущий момент строительная готовность энергоблока №1 превышает 90%.

До этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Анкара приняла политическое решение доверить «Росатому» строить вторую атомную электростанцию (АЭС) в стране.

Ранее президент Египта поблагодарил Путина за строительство АЭС «Эд-Дабаа».