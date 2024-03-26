Генпрокуратура указала на огромный масштаб теракта в «Крокусе»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что масштаб теракта в «Крокус Сити Холле» значительно превышает уровень безопасности, предусмотренный законодательством для подобных объектов. Об этом пишет РИА Новости.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Краснов отметил, что хотя полная оценка еще предстоит быть сделана, уже сейчас ясно, что теракт имел колоссальные масштабы, несоизмеримые с требованиями безопасности для таких учреждений. В результате нападения в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник» с симфоническим оркестром, погибли и пострадали десятки людей.

Президент Путин подчеркнул, что все виновные в этом жестоком акте терроризма будут наказаны согласно закону.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».