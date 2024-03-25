Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пулково задержан поглумившийся над терактом в «Крокусе» Николай Конашенок

«Фонтанка»: Конашенок задержан в Пулково на пути в Ереван после слов о «Крокусе»

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Николай Конашенок, заявивший после теракта в «Крокус Сити Холле», что террористы выбрали не ту площадку, задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению. Об этом пишет «Фонтанка».

Мужчина заявил, что террористы «ошиблись», выбрав «Крокус Сити Холлл» вместо Кремля, и заявил, что те мыслили «мелковато», устроив стрельбу именно на концерте «Пикника».

По данным «Фонтанки», Конашенка полицейские встретили в аэропорту. О причинах его задержания не сообщается.

Позднее информацию о задержании мужчины подтвердило для РИА Новости МВД.

До этого RT опубликовал фото договора продажи автомобиля участникам нападения на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами