В Пулково задержан поглумившийся над терактом в «Крокусе» Николай Конашенок

Николай Конашенок, заявивший после теракта в «Крокус Сити Холле», что террористы выбрали не ту площадку, задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению. Об этом пишет «Фонтанка».

Мужчина заявил, что террористы «ошиблись», выбрав «Крокус Сити Холлл» вместо Кремля, и заявил, что те мыслили «мелковато», устроив стрельбу именно на концерте «Пикника».

По данным «Фонтанки», Конашенка полицейские встретили в аэропорту. О причинах его задержания не сообщается.

Позднее информацию о задержании мужчины подтвердило для РИА Новости МВД.

До этого RT опубликовал фото договора продажи автомобиля участникам нападения на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».