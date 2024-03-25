Жена президента Южной Кореи пропала с середины декабря

Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи не появлялась на публике с конца прошлого года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отсутствие жены корейского президента на публичных мероприятиях вызвало огромное удивление у журналистов, сообщает издание.

При этом политические обозреватели уверены, что волноваться за судьбу первой леди не стоит: скорее всего, ее удалили от глаз публики после череды громких скандалов перед парламентскими выборами, которые должны состояться в апреле.

На прошлой неделе министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию около семи тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

За день до этого глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина и заявил о новой эпохе в отношениях России и КНДР.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о том, что Северная и Южная Кореи собираются подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году.