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Россиянка добилась отмены взятого на ее имя кредита

Жительница Тулы добилась отмены взятого на ее имя кредита

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Жительница Тулы через суд добилась отмены кредита, который взяли мошенники, укравшие ее личные данные. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

В 2022 году мошенники воспользовались украденными данными тулячки с «Госуслуг» и из кабинета мобильного оператора, после чего взяли два кредита на женщину в разных банках на общую сумму более 600 тыс. рублей. Суд по первому кредиту женщина выиграла осенью 2023 года. По второму кредиту суд первой инстанции встал на сторону банка, но затем потерпевшая обжаловала решение, и во второй раз суд принял ее сторону.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Деньги с кредитных карт, оформленных на имя потерпевшей, обналичил неизвестный в одном из банкоматов Казани. Правоохранители составили фоторобот мужчины, его разыскивают.

Потерпевшая готовится подавать иск о компенсации морального вреда.

Ранее в Сибири экстрасенсу, выманившему у клиентки миллионы рублей за приворот, вынесли приговор.

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