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МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокусе»

На сайте МЧС опубликовали список погибших при теракте в «Крокусе» из 95 фамилий

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Сергей Бобылев/РИА Новости

На сайте специалисты МЧС России опубликовали обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Документ с поименным указанием 85 фамилий доступен на официальном ресурсе ведомства.

В списке указаны полные ФИО 95 человек, чьи данные были установлены по результатам первых судебно-медицинских исследований. В министерстве пояснили, что документ будет дополняться.

«Это предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00, согласно данным Минздрава России», — уточняется на сайте МЧС.

При этом в ведомстве только к вечеру 25 марта официально сообщили о завершении ликвидации последствий пожара в «Крокус Сити Холле».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В результате погибли не менее 137 человек. Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальной мероприятие.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее президент Таджикистана высказался о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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