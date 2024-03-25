Таксист порвал куртку россиянке и высадил ее на дороге

В Петербурге таксист оскорбил пассажирку и высадил ее посреди дороги. Об этом сообщает издание «78.ru».

Как рассказала потерпевшая, она вызвала машину на остановку на улице Просвещения, чтобы добраться в ЖК «Скандинавия». По ее словам, во время поездки она указала водителю, что он направляется не в ту сторону, и тем самым вызвала агрессию.

«Он как начал орать: «Вы ничего не знаете, дура, сесть нормально не можете» и так далее. Затем потребовал, чтобы я вышла из машины», — поделилась петербурженка.

Женщина заявила таксисту, что не собирается покидать машину, тогда он якобы вышел из авто, потянул клиентку за куртку и порвал ее, затем вытащил пассажирку из салона и уехал.

«Я в таком шоке. Написала в службу безопасности, еще когда он орать начал. <...> Я уже на улице стояла, плакала, истерика началась», — рассказала потерпевшая, добавив, что собирается писать заявление в полицию.

В качестве компенсации в агрегаторе такси пассажирке предоставили скидку размером 500 рублей на следующую поездку.

Ранее читинец угнал автомобиль такси и несколько часов возил в багажнике избитого владельца.