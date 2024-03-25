Группа быстрого реагирования ЧОО не выезжала к «Крокусу» после теракта

Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), которая охраняла концертный зал «Крокус Сити Холл», не выезжала на место после теракта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, эта группа базировалась в соседнем здании, где также хранился арсенал оружия. Частная охранная организации имеет на вооружении несколько десятков единиц боевого служебного оружия, включая самозарядные ружья Сайга-20КВ и пистолеты ИЖ-71, заявил парламентарий.

25 марта Хинштейн также заявил, что Генеральная прокуратура России действительно не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», несмотря на отсутствие при себе оружия у сотрудников.

Он обратил внимание на то, что по российскому законодательству частные охранные организации не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового скопления людей. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.

Депутат уточнил, что у ООО «ЧОП «Крокус Профи», которое охраняло концертный зал, такое оружие имелось. При этом охранники несли службу в «Крокусе» без него и даже без спецсредств, отметил парламентарий.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.