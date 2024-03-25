Двое из обвиняемых в теракте прилетели в Москву в начале марте на одном рейсе

Двое из обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» прибыли в Москву 2 марта 2024 года на одном рейсе. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в структурах безопасности в Турции.

По словам источника, террористы ненадолго приезжали в Турцию, чтобы обновить разрешение на пребывание в Российской Федерации.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение. 25 марта в СМИ появились многочисленные свидетельства того, что террористы планировали свое нападение заранее. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».