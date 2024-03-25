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Женщина попыталась поджечь военкомат в российском регионе и попалась полиции

Baza: в Нижегородской области женщина попыталась поджечь военкомат

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Shutterstock

В Нижегородской области неизвестная женщина попыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Богородске. Неизвестная женщина пришла к военкомату, расположенному на улице Ленина, и бросила в стену здания бутылку с зажигательной смесью.

Дежурный, услышав шум, вышел и задержал злоумышленницу. После этого он передал ее сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается, что сейчас ее опрашивают. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге 67-летняя пенсионерка получила 10 лет за поджог военкомата. Женщина причинила военкомату ущерб на сумму 91 965 рублей.

Ранее на Урале вынесли приговор 73-летней пенсионерке за попытку поджога военкомат.

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