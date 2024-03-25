Тульская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей после разговора с мошенниками

В Туле 80-летняя пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, с января по март с пожилой женщиной общались неустановленные злоумышленники, которые убедили ее в том, что мошенники якобы пытаются оформить на нее кредиты. Под этим предлогом аферисты предложили пенсионерке обеспечить сохранность денег, если она переведет их на «безопасный» счет.

Под действием обмана россиянка продала квартиру и отправила мошенникам вырученные средства. Кроме того, она перевела им также миллион рублей своих сбережений. Общий ущерб, нанесенный действиями аферистов, составил 5 млн рублей.

Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее нижегородец отдал мошенникам более 10 млн рублей, чтобы не лишиться жилья.