Дебоширы разбили стекла на заправке в Петербурге, пытаясь поссориться с сотрудником

В Петербурге нетрезвые дебоширы разили стекла на заправке во время конфликта. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 22 марта на Партизанской улице. Двое нетрезвых мужчин 35 и 37 лет вступили в конфликт с оператором заправки. В ходе спора они разбили центральное и боковое стекла помещения баллонами от газа.

Сотрудник заправки воспользовался тревожной кнопкой, и на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили дебоширов в отдел полиции. Отмечается, что агрессоры ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

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