Суд арестовал шестого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исроила Исломова. Об этом сообщает пресс-служба московских судов в своем Telegram-канале.

Он арестован сроком на один месяц и двадцать девять суток. В СИЗО Исроил Исломов пробудет до 22 мая. Заседание прошло в закрытом режиме.

Перед этим Басманный суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — Диловара Исломова, сына Исроила Исломова. Он также арестован сроком на один месяц и двадцать девять суток. 24-летний Диловар Исломов являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к «Крокус Сити Холл» и скрылись с места преступления после совершения теракта. Сам обвиняемый заявил перед заседанием суда, что он родился в 1999 году в Душанбе, у него есть гражданство РФ. По профессии таксист.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. Подробнее о задержанных — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, почему террористы смогли далеко уехать с места преступления.