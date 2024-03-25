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Челябинского воспитателя детского сада отстранили за грубое обращение с ребенком

74.RU: в Челябинске воспитателя детского сада отстранили за грубое обращение

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Depositphotos

В Челябинске воспитателя детского сада отстранили от работы за грубое обращение с ребенком. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, инцидент произошел 21 марта в детском саду №250 на Университетской Набережной. Отец одного из воспитанников проходил мимо окна и услышал крики ребенка. Он записал на видео, как воспитатель во время сборов детей на прогулку резко дергает плачущего мальчика за руку и натягивает на него штаны.

По словам руководителя дошкольной организации, педагога уже отстранили от работы. Глава детского сада назвала поведение воспитателя недопустимым. Окончательное решение по ситуации будет принято после окончания служебного расследования.

Ранее родителям подсказали, как реагировать на жалобы ребенка на воспитателя детсада.

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