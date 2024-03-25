Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст признал Fundacja Otwarty Dialog нежелательной организацией

Минюст признал польскую компанию Fundacja Otwarty Dialog нежелательной организацией

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст РФ внес в перечень нежелательных организаций польскую Fundacja Otwarty Dialog. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

До этого Минюст обновил список иноагентов. 22 марта его пополнили, в него внесли журналиста Кирилла Набутова (признан в РФ иностранным агентом) и публициста Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом).

Сообщалось, что Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Кроме этого, список дополнили интернет-издания «Смола» и «T-invariant» (признано в РФ иностранным агентом), а также проект «Лаборатория публичной социологии».

Незадолго до этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что причиной ограничения к ресурсу стало распространение недостоверной информации о ходе спецоперации.

Ранее Минюст РФ расширил перечень нежелательных организаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами