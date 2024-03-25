Минюст признал Fundacja Otwarty Dialog нежелательной организацией

Минюст РФ внес в перечень нежелательных организаций польскую Fundacja Otwarty Dialog. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

До этого Минюст обновил список иноагентов. 22 марта его пополнили, в него внесли журналиста Кирилла Набутова (признан в РФ иностранным агентом) и публициста Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом).

Сообщалось, что Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Кроме этого, список дополнили интернет-издания «Смола» и «T-invariant» (признано в РФ иностранным агентом), а также проект «Лаборатория публичной социологии».

Незадолго до этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что причиной ограничения к ресурсу стало распространение недостоверной информации о ходе спецоперации.

Ранее Минюст РФ расширил перечень нежелательных организаций.