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Женщина работает «профессиональной обнимальщицей» и получает $88 в час

Daily Star: британка работает профессиональной обнимальщицей и берет $88 за час

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Ani Rose Photography

Женщина из Англии работает «профессиональной обнимальщицей» и берет $88 в час, пишет Daily Star.

Анико Роуз рассказала, что занимается этим более трех лет. По словам женщины, ее объятия помогают тем, кто борется со стрессом или психологическими травмами. Когда человека обнимают, у него высвобождаются гормоны счастья, которые успокаивают нервную систему, считает британка.

«Это очень полезная работа, поэтому я ею и занимаюсь», — добавила Роуз.

Женщина настаивает, что частные сеансы не имеют сексуальной подоплеки, но она прекрасно понимает, почему люди критикуют ее занятие, и не обижается на них.

«Перед сессией мы изучаем кодекс поведения, проверяем, что клиент старше 18 лет, говорим о практике согласия и установлении границ», — прокомментировала Анико.

Роуз сообщила, что сеанс объятий длится час, а его стоимость --$88. Впрочем, некоторым клиентам мало 60 минут, поэтому чаще всего Анико проводит с человеком около двух часов.

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