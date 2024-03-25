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Тело второго рабочего подняли из-под завалов на шахте «Кальинская»

СУБР: тело второго рабочего извлекли из-под завалов на шахте «Кальинская»

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Телеграм-канал Василий Орлов

Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на шахте «Кальинская» в Свердловской области. Об этом заявили в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР), сообщает ТАСС.

«Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит 3 миллиона рублей от компании», — пояснили в пресс-службе.

25 марта в Свердловской области двое рабочих попали под завалы в шахте «Кальинская» в результате обрушения горной породы.

Спустя время спасатели начали безаварийную работу на руднике, для чего была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Отмечается, что соответствующие службы ведут работы круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

Позже СК РФ завел уголовное дело после обвала на шахте «Кальинская» в Североуральском городском округе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.

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