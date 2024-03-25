Психологи рассказали россиянам, какие упражнения помогают снять стресс

Справиться со стрессом и тревогой можно не только с помощью успокоительных лекарств – помочь в этом могут различные упражнения, рассказала психолог Анна Белявская. В беседе с телеканалом «360» она назвала основные практики, которые нужно регулярно выполнять для достижения баланса и спокойствия.

В первую очередь психолог посетовала заниматься визуализацией, подчеркнув, что эмоции вызывают именно негативные или позитивные мысли. Следует занять комфортную позу, закрыть глаза и представлять красивые природные пейзажи, стараясь сосредоточиться на воображаемых красках, цветах и звуках. Важно представлять себя внутри картинки – такая практика помогает убрать внимание с отрицательных сторон действительности и расслабляет, считает психолог.

«Делайте глубокий вдох и глубокий выдох по пять раз. Доказано, что это одно из самых эффективных упражнений для быстрого снятия тревоги и стресса», — подчеркнула она.

Также Белявская порекомендовала регулярно выполнять практику заземления. Для этого нужно сесть удобно, отыскать глазами и назвать про себя пять предметов. Затем следует найти четыре вещи, к которым можно прикоснуться, потом – три вещи, которые издают звуки. После этого нужно отыскать и сосредоточиться на двух вещах, которые можно почувствовать, и в конце – на одной, которую можно попробовать на вкус.

Еще одна практика для борьбы со стрессом – это «коробочное», дыхание. Нужно глубоко вдохнуть через нос, одновременно считая до четырех. После этого дыхание следует задержать на четыре секунды, а затем также в течение четырех секунд выдыхать. Повторить такое упражнение нужно 4-5 раз.

Социальный психолог Андександр Кичаев в свою очередь порекомендовал также ограничить поступление негативной информации – к примеру, пресекать разговоры с коллегами, провоцирующие стресс.

Напомним, чтобы справиться с травматичным стрессом рекомендуется также обратиться за поддержкой к родственникам или друзьям, а при необходимости – к профессиональному психологу.

Ранее психолог рассказала, как домашние животные могут помочь ребенку справиться со стрессом.