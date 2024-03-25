В Москве участник ЧВК «Вагнер» убил сожительницу и отрезал ей ухо

На северо-востоке Москвы 51-летний неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою 42-летнюю сожительницу. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел утром в воскресенье, 24 марта, на северо-востоке столицы. Злоумышленник ударил женщину ножом более 15 раз и отрезал ухо. Мужчина сам позвонил в полицию и сознался в совершении преступления.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В октябре позапрошлого года он в составе ЧВК «Вагнер» отправился в зону СВО, где прослужил полгода. По возвращении в Москву он снова был судим за умышленное повреждение имущества и несколько месяцев пробыл в СИЗО.

В начале марта сообщалось, что после получения помилования через контракт с ЧВК «Вагнер» бывший заключенный и боксер, учитель физкультуры из Саратовской области снова задержан по делу о новом жестоком убийстве.

Ранее в ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок.