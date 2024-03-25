В российском регионе произошло подтопление баржи, груженной другими судами

В Новосибирске произошло подтопление баржи, груженной другими судами. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе. В Яринском затоне реки Оби подтопило баржу, находившуюся на зимнем отстое. Отмечается, что на ней расположены другие суда.

Причины и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются. Специалисты принимают меры, чтобы не допустить загрязнения реки. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, ведомство проверит исполнение природоохранного законодательства при отстое судов.

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