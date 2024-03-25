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В российском регионе произошло подтопление баржи, груженной другими судами

В Новосибирске подтопило баржу, груженную другими судами

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РИА «Новости»

В Новосибирске произошло подтопление баржи, груженной другими судами. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе. В Яринском затоне реки Оби подтопило баржу, находившуюся на зимнем отстое. Отмечается, что на ней расположены другие суда.

Причины и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются. Специалисты принимают меры, чтобы не допустить загрязнения реки. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, ведомство проверит исполнение природоохранного законодательства при отстое судов.

Ранее власти Курганской области призвали местных жителей готовиться к эвакуациям из-за паводков.

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