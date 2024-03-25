Следствие установит, можно ли было оперативно покинуть «Крокус» через эвакуационные выходы

Следователи установят, была ли у посетителей «Крокус Сити Холла» возможность оперативно покинуть здание через эвакуационные выходы. Такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает официальный сайт СК РФ.

В сообщении говорится, что следственная группа проведет детальный анализ данных об организации работы в концертном зале систем оповещения о ЧС и их реальном функционировании. Кроме того, будет установлено, была ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов.

Помимо председателя СК России в оперативном совещании по этому вопросу принимали участие следственная группа по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле», руководство Судебно-экспертного центра СК РФ и Главного управления криминалистики.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Минздраве Подмосковья рассказали о работе медиков во время теракта в «Крокусе».