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В Минтрансе предложили определить оператора безопасности на Крымском мосту

Правительство РФ определит оператора транспортной безопасности на Крымском мосту

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Alexey Pavlishak/Reuters

Минтранс России предложил определить единого оператора транспортной безопасности на Крымском мосту. Это следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчиком документа выступило Министерство транспорта РФ. В нем российскому правительству поручается в шестимесячный срок «определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему».

19 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени получат дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.

В ответ на это депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что передача ATACMS Киеву Западом сыграет с Украиной злую шутку, поскольку ВС РФ смогут применить «разрушительное оружие» в целях защиты.

20 марта член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угрозы офицеров ФРГ взорвать Крымский мост — всего лишь фантазии.

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