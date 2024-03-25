В Минтрансе предложили определить оператора безопасности на Крымском мосту

Минтранс России предложил определить единого оператора транспортной безопасности на Крымском мосту. Это следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчиком документа выступило Министерство транспорта РФ. В нем российскому правительству поручается в шестимесячный срок «определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему».

19 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени получат дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.

В ответ на это депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что передача ATACMS Киеву Западом сыграет с Украиной злую шутку, поскольку ВС РФ смогут применить «разрушительное оружие» в целях защиты.

20 марта член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угрозы офицеров ФРГ взорвать Крымский мост — всего лишь фантазии.