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Хабаровчане засняли неизвестный объект в небе над городом

В Хабаровске местные жители заметили неизвестный объект

Жители Хабаровска заметили в небе неизвестный летательный объект. Об этом сообщает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

На кадрах очевидцев заметно, как крупный шар двигается по небу и разделяется на несколько горящих полос.

Предположительно, это комета «Понса-Брукса». Помимо хабаровчан, ее увидят жители Охотска и Эльбана.

Как сообщает Telegram-канал 112, комета как раз в эти дни пролетает мимо Земли. Люди по всему миру могут наблюдать ее в разных населенных пунктах до 1 апреля. При этом специальная техника не нужна – небесное тело заметно невооруженным глазом. В следующий раз комета пролетит рядом с Землей через 71 год.

Ранее астроном Владимир Сурдин рассказал, какие астрономические события можно будет увидеть в марте.

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