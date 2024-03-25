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Диетолог рассказала, какое питание улучшит когнитивные функции мозга

Диетолог Круглова: средиземноморская диета улучшит когнитивные функции мозга

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Shutterstock

Правильное питание является одним из главных факторов, которые помогают улучшить когнитивные функции мозга и поддерживать их, для этих целей можно придерживаться средиземноморской диеты и MIND-диеты. Об этом RuNews24 рассказала диетолог Наталья Круглова.

«Они (диеты. — Прим. ред.) объединяют большое количество растительной пищи. Это должны быть разнообразные продукты. Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — уточнила специалист.

Кроме того, для сохранения когнитивных функций она рекомендует включать в рацион цельнозерновые продукты (гречку, нешлифованный рис, булгур, цельнозерновой хлеб), а также продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (рыбу жирных сортов, орехи, семечки и растительные масла). При этом потребление сахара и кофеина вместе с продуктами важно сократить, заключила Круглова.

Австралийский диетолог Хейли О'Нил до этого рассказала, что периодическое голодание (короткие периоды ограничения калорийности рациона) может повысить когнитивные способности, укрепить сосуды и наладить циркадные ритмы.

Ранее нейробиологи назвали свойство характера, защищающее мозг от деменции.

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