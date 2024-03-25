Омбудсмен возмутилась теми, кто радуется теракту в «Крокус Сити Холле»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила возмущение теми, кто радуется теракту в «Крокус Сити Холле» и ерничает. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю, правда ли это, но если это так, то нет слов для возмущения, что якобы в некоторых точках питания на Украине появилось блюдо «Крокус Сити Холл», — сказала Москалькова.

Она задалась вопросом, до какой степени «нужно расчеловечиться», чтобы радоваться случившемуся.

До этого киевский бар под названием «Офензива» сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начал продавать блюдо «Крокус Сити» после теракта в Подмосковье.

«Офензива» позиционирует себя как «патриотически-мемный арт-бар». В списке блюд можно, помимо прочего, найти стейк «Дарья Дугина», который ввели в меню после подрыва машины дочери философа Александра Дугина в Московской области.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».