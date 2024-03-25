Спасатели достали из-под завалов на уральской шахте одного человека

Спасатели освободили одного из горнорабочих из-под завала в шахте «Кальинская» в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

«На шахте «Кальинская» АО «СУБР» из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находится в сознании. Его доставят в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.

До этого сообщалось, что при обрушении шахты «Кальинская» в Североуральском районе Свердловской области под завалами оказались четыре человека. Утром 25 марта в ходе подземных работ на шахте произошел горный удар, после которого обвалился пласт породы. Под ним оказались четыре шахтера очистного забоя.

18 марта под завалом оказались 13 рабочих рудника «Пионер» в Амурской области. Там спасательная операция продолжается по сегодняшний день. 25 марта разведка рудника показала, что он с высокой вероятностью затоплен.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.